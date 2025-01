Lanazione.it - Unipi, la pace nello statuto. “Cambiati tre articoli e un comma. Siamo i primi a farlo in Italia”

Pisa, 30 gennaio 2025 – «Con queste modifiche, l’Università di Pisa si pone all’avanguardia nel panorama accademicono, ribadendo la propria missione educativa e culturale e promuovendo una ricerca e un’innovazione al servizio della società, rispettosa dei diritti umani e dell’ambiente». Il consiglio d’amministrazione dell’Università di Pisa ieri ha approvato all’unanimità le modifiche allodi Ateneo che, primo in, ha confermato nero su bianco l’impegno a non partecipare in alcun modo a ricerche o progetti rivolti allo sviluppo o al perfezionamento di sistemi di arma. «Un atto dovuto», lo definisce il rettore dell’Università di Pisa Riccardo Zucchi, che aveva promesso le modifiche alla carta di riferimento digià dal 2024, per ribadire un principio cardine dell’ateneo: «I risultati delle ricerche condotte devono contribuire allo sviluppo e al benessere della comunità intera.