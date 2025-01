Abruzzo24ore.tv - Tifosi coinvolti negli scontri tra L'Aquila e Samb, processo fissato per marzo

L'- Il giudice ha revocato i domiciliari e imposto l’obbligo di firma per ial termine della partita di Serie D. Ilper direttissima contro i trenei violentiavvenuti al termine della partita tra L'Calcio eenedettese è statoper il 5prossimo. I tre imputati, Fabio Ambrogi, Alessio Catelli e Vincenzo Fracassi, erano stati arrestati il 27 gennaio, in flagranza differita, a seguito dei tafferugli che si sono verificati nello stadio Gran Sasso d'Italia di L', dopo la gara di Serie D. Durante l'udienza, il giudice Tommaso Pistone, con la collaborazione del pubblico ministero Ugo Timpano, ha convalidato gli arresti, ma ha revocato i domiciliari per i tre, accogliendo la richiesta delle difese.