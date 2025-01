Ilrestodelcarlino.it - "Sfruttiamo le fiere per rilanciare la moda"

Un quarto degli occupati nellain Ue proviene da imprese italiane e le Marche, con 35mila addetti (6,8% degli occupati in regione), sono uno dei territori più dinamici. Così il segretario generale di Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli-Fermo, Giorgio Menichelli (foto), sprona gli imprenditori a partecipare agli eventi fieristici in calendario già alla fine di febbraio: il 99esimo Micam (con Mipel e The White) e il sempre importante Obuv Mir Kozhi di Mosca. "Se saremo abili a mantenere intatta la qualità di ciò che realizziamo e a sfruttare i cambiamenti, sono convinto che potrà esserci una chiara ripresa", dice Menichelli, auspicando forte sostegno alle azioni di internazionalizzazione. Per un comparto in difficoltà, un altro, l’agroalimentare, nel 2024 ha registrato vari segni più.