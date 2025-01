Ilrestodelcarlino.it - Scritte sui muri, è un problema di ordine pubblico

Ci risiamo con l'incubo dei graffiti. Anzi forse non si è mai interrotto. Ho letto proprio sul Carlino la situazione di degrado di via Capo di Lucca, che poi è comune a molte zone del centro storico. L’amministrazione comunale dice che può farsi carico di cancellare solo leingiuriose. I privati devono fare il resto. Ma come può difendersi un privato che se anche ripulisce a proprie spese il muro sulla pubblica via del palazzo in cui abita la sera dopo lo vede di nuovo imbrattato? E non è certo colpa sua. Michele Chiarini Risponde Beppe Boni Il Comune di Bologna cita pilatescamente il codice civile secondo cui i privati devono farsi carico del decoro del proprio bene. Giusto, da un certo punto di vista. Ma solo se il degrado del bene è dovuto all'incuria del proprietario. Se però, come succede da anni a Bologna, ci sono gruppi di sconsiderati certi dell'impunità che devastano icon lo spray allora diventa undi