Ilnapolista.it - Rrahmani: «Tutti siamo dei robot per Conte. Ora difendiamo come una squadra, tutti insieme»

Il difensore centrale del Napoli Amirè intervenuto in esclusiva ai microfoni di Radio Crc, radio partner del Napoli Calcio. Di seguito le sue parole: «Sono unper? Penso che loun po’noi, perché facciamo cose simili e tutte le settimane prepariamo le partitedobbiamo fare quello che ci chiede il mister: ognuno di noi è un».Leggi anche:ha rianimato calciatori che sembravano finiti: Di Lorenzo,, Anguissa e anche Juan Jesus: «Quando abbiamo iniziato conabbiamo fatto più lavoro difensivo»Il difensore centrale continua:«La grande forza della solidità difensiva ritrovata è cheuna. Iniziando dagli attaccanti, che iniziano la pressione: in questo modo per noi dietro è più facile.