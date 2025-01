Sport.quotidiano.net - Roma-Eintracht Francoforte in tv: orario e probabili formazioni

, 30 gennaio 2025 – Una vittoria permette di mettere la testa da parte e prepararsi mentalmente per un durissimo turno di spareggio, al contrario sarà necessario allungare lo sguardo al tabellone per conoscere il proprio destino. Laha il futuro nelle sue mani, ma per poterlo concretizzare serve una notte da grande all'interno del suo stadio. Nell'ultima giornata della fase a campionato all'Olimpico arriva la seconda della classifica, l', per una sfida thriller che per i giallorossi odora già di dentro o fuori. I giallorossi attualmente siedono infatti in ventunesima posizione in graduatoria, mantenendo un solo punto di margine sul Porto, prima esclusa e per non fare calcoli circa la loro partecipazione agli spareggi per gli ottavi di finale, possono concedersi solo la vittoria.