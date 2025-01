Ilrestodelcarlino.it - Primo tavolo di lavoro sul disagio giovanile

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Ildipermanente per la prevenzione e promozione del benessereè uno step fondamentale". La vicesindaco e assessore alle politiche sociali del Comune, Francesca D’Alessandro, commenta così il, che si è riunito ieri. L’obiettivo è promuoverela salute nella fascia infantile e adolescenziale. Alincontro territoriale hanno preso parte il dipartimento dipendenze patologiche del’Ast, il distretto sanitario, Giuseppe Bommarito come presidente dell’associazione "Con Nicola, oltre il deserto di indifferenza", l’associazione Glatad, la cooperativa Pars, l’Unimc, l’ufficio scolastico regionale-Ufficio V e i referenti dell’area Famiglia dell’ufficio welfare del Comune e dell’Ambito territoriale sociale. "La costituzione delsi propone come strumento necessario per affrontare le sfide contemporanee legate alla crescita dei giovani – sottolinea la D’Alessandro –, viste le difficoltà che i nostri ragazzi vivono, siano esse di carattere socio relazionale o in ambito scolastico, o i disagi che spesso sfociano in aggressività o fenomeni come il bullismo e le dipendenze.