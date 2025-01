Ilfattoquotidiano.it - Omicidio Nino Agostino, annullato l’ergastolo al boss mafioso Antonino Madonia. Prescritto il delitto della moglie del poliziotto

Ci sarà un appello bis del processo che vede imputato ilAntoper l’del, ucciso insieme allaincinta Ida Castelluccio, il 5 agosto 1989 a Villagrazia di Carini (Palermo). I giudiciI sezione penaleSuprema Corte con la sentenza pronunciata questa mattina hannocon rinvio la sentenzaCorte di Assise di Palermo che nell’ottobre 2023 aveva ribadito, già inflitto in primo grado dopo il rito abbreviato per l’e hannosenza rinvio quella per l’Castelluccio per prescrizione.“Per fortuna Vincenzo e Augusta non hanno ascoltato questa sentenza. È l’unico commento che merita”, dice l’avvocato Fabio Repici, legale di parte civilefamiglia, commentando all’Adnkronos la sentenza.