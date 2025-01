Iltempo.it - Nuovo calo delle medie: chi ha abbassato i prezzi alla pompa

Nonostante il secondo rialzo consecutivo per le quotazioni dei prodotti raffinati, prosegue ildeidei carburanti. Standoconsueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha ridotto di un centesimo al litro iconsigliati di benzina e gasolio. Queste sono ledeipraticati comunicati dai gestori all'Osservatoriodel ministeroImprese e del made in Italy ed elaborati dStaffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,828 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,833, pompe bianche 1,816), diesel self service a 1,738 euro/litro (-2, compagnie 1,744, pompe bianche 1,726). Benzina servito a 1,968 euro/litro (-2, compagnie 2,012, pompe bianche 1,884), diesel servito a 1,879 euro/litro (-2, compagnie 1,923, pompe bianche 1,794).