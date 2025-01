Gamberorosso.it - Nel Regno Unito scatta l'aumento delle tasse su vini e spirit. Ecco quanto si spenderà di più per una bottiglia

Leggi su Gamberorosso.it

Avviso ai consumatori britannici su un inevitabiledi prezzi die alcolici, a partire dal primo febbraio prossimo. A fare i conti è la Wsta, associazione inglese che rappresenta le imprese del trade di. Colpa - spiega il sindacato -politiche del Governo di Londra e dalle misure contenute nella legge di Bilancio (autumn budget). Le tariffe saranno complessivamente incrementate del 3,6 per cento (in base all'indice nazionale dei prezzi) e per il vino ci sarà una tassazione a seconda del grado acolico. Tradotto in cifre, per unadi vino con grado alcolometrico di 14,5% vol. il costo aggiuntivo sarà superiore a mezza sterlina (54 penny, con un incremento del 20% rispetto al quello attuale), mentre per unadi gin è stimato in 32 penny.In 18 mesi rincari di una sterlinaConsiderando anche la revisione al rialzo della tassazione inaugurata ad agosto del 2023, unadi vino rosso ha visto incrementare nel mercato UK il proprio prezzo di ben 98 penny, ovvero di quasi una sterlina, nel giro di 18 mesi.