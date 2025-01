Ilrestodelcarlino.it - Mostre, conferenze e simposi: torna Picta

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Quaranta giorni di, eventi culturali sospesi tra storia, arte e letteratura, e ancora iniziative didattiche dedicate ai bambini: è eterogeneo e ricchissimo il programma di ‘Romagna, Rassegna europea di arte contemporanea – Premio Romagna – Città di Castrocaro Terme e Terra del Sole’, in programma dal 28 febbraio al 7 aprile a Terra del Sole e in vari siti della Romagna. Nata da un’idea del maestro Giuseppe Bertolino e promossa dall’associazione Cava Forever group aps, la manifestazione è mirata a coniugare l’educazione al bello e la valorizzazione del territorio: un connubio che in passato ha raccolto consensi di pubblico e critica, e che oggi viene riproposto nobilitato da tante novità. Anche quest’anno il cuore della rassegna pulserà nel rinascimentale Palazzo pretorio della cittadella medicea, che ospiterà le opere di 23 artisti da tutto il continente.