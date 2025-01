Mistermovie.it - Mister Movie | Sanremo 2025, Ospiti Terza Serata 13 Febbraio

Il Festival dicontinua con la, che si terrà giovedì 13, portando una nuova dose di emozioni e spettacolo. Anche in questa occasione, lasi articolerà tra sfide delle Nuove Proposte e le esibizioni dei Big in gara.La: Giovedì 13Lasarà caratterizzata dal ritorno delle Nuove Proposte, con l’esibizione delle ultime due giovani voci emergenti, che si sfideranno per conquistare il pubblico e la giuria. A seguire, si esibiranno nuovamente 15 dei Big, pronti a dare il meglio di sé per cercare di guadagnarsi i favori della giuria e del pubblico.Ad arricchire il programma della, ci saranno Miriam Leone, l’ex Miss Italia diventata una delle attrici più apprezzate del panorama italiano, Elettra Lamborghini, la cantante e showgirl dal carisma travolgente, e Katia Follesa, l’attrice comica che con la sua simpatia e il suo spirito sarà un elemento di grande divertimento.