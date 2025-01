Mediterraneo clima e transizione green | bando Next Med da 837 milioni di euro

Leggi su Ildenaro.it

Ha una dotazione di 83,7diil nuovodel Programma InterregMed, per accelerare laverde nel. Ogni proposta progettuale deve essere presentata da un partenariato che coinvolga almeno tre Paesi eleggibili, incluso uno della sponda sud del. I progetti approvati potranno beneficiare di un finanziamento compreso tra 623.000 e 1,7di, con un contributo del Programma pari all‘89% dei costi ammissibili. “Sotto la guida della Regione Sardegna, in qualita’ di Autorita’ di Gestione del piu’ grande programma di cooperazione sui confini esterni dell’Unionepea”, spiega la presidente della Giunta regionale, Alessandra Todde, “i rappresentanti istituzionali dei 15 Paesi partecipanti – Algeria, Cipro, Egitto, Francia, Grecia, Israele, Italia, Giordania, Libano, Malta, Palestina, Portogallo, Spagna, Tunisia e Turchia – hanno lavorato insieme per promuovere un’ambizione comune: costruire unresiliente di fronte alla crisitica in atto”.