Maturità riflettori sulla condotta Chi ha 6 sosterrà un test in più

La scuola non è fatta solo di libri da studiare, ma anche di comportamenti sani che si apprendono stando insieme. Dunque, il voto inda quest’anno ha un peso notevole non solo per la promozione, ma anche per l’esame di. È la novità forse più importante del decreto appena approvato dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. In pratica, col 6 ingli studenti sono chiamati a fare anche un elaborato in materia di cittadinanza attiva e solidale assegnato dal consiglio di classe. Elaborato che sarà al centro anche dell’orale. Una scelta ribadita dallo stesso Valditara: "Sarà un esame che consentirà a ogni ragazzo di esprimere il meglio di quanto ha appreso negli anni, e che terrà conto anche della valutazione del comportamento. Il nostro obiettivo è una scuola con standard di qualità sempre più alti, in cui la centralità della persona e la cultura del rispetto sono fondamentali".