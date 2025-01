Metropolitanmagazine.it - Madonna si è esibita a sorpresa in una performance di stand-up comedy a New York

è stata vista recentemente esibirsi nel corso di una serata in unclub di New. L’icona del pop è stata avvistata alCellar lo scorso sabato, in occasione dello show della sua amica e comica Amy Schumer. Al termine dell’esibizione della Schumer è stata la popstar a prendere il microfono per unadi circa trenta minuti. Una fonte ha aggiunto al The Sun che il pubblico era sbalordito dalla sua presenza tanto che “è stato caldo per tutta la durata della sua esibizione”. “Non è andata bene come si pensava, ha fatto ridere ogni volta che ha lanciato la F-bomb, perché solo sentirebestemmiare è divertente”, ha aggiunto la fonte al The Sun, sostenendo anche che il set includeva una battuta su Donald Trump. La comica ha condiviso successivamente un selfie, nel quale si è ritratta consedute ad un tavolo accompagno dalle parole: “Questo tavolo è riservato solo per i comici delCellar Club”, le parole di Amy Schumer sull’esibizione diupdella popstarOspite del The Howard Stern Show, Amy Schumer ha parlato della sera nella quale ha visto esibirsi l’artista nel club e sulla sua: “Ha qualcosa dentro di sé che è interessato allo-up e sa che, come per qualsiasi altra cosa, bisogna lavorarci molto duramente”.