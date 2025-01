Thesocialpost.it - “Lodo Franceschini”, se si votasse oggi gli schieramenti sarebbero appaiati e sarebbe difficile formare un governo

Il dibattito sulla strategia del centrosinistra per le prossime elezioni si è acceso attorno alla proposta di Dario, che ha suggerito un “accordo di desistenza nazionale” per contrastare la coalizione di centrodestra. L’idea è semplice: pur senza un’alleanza politica organica, le forze di opposizione si presenterebbero divise nella parte proporzionale della legge elettorale (il Rosatellum) ma coordinerebbero i candidati nei collegi uninominali, evitando così di disperdere i voti e regalare seggi al centrodestra.Youtrend ha analizzato l’impatto di questa strategia elettorale, confrontandola con i dati dei sondaggi e i risultati delle ultime elezioni europee. Il cosiddetto “Scenario C” – quello basato sul– è l’unico in cui la maggioranza di Giorgia Meloni risulterebbe fragile: secondo la simulazione, il centrodestra otterrebbe 213 seggi su 400 alla Camera e 102 su 205 al Senato, restando quindi a un solo seggio dalla maggioranza assoluta a Palazzo Madama.