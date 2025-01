Oasport.it - LIVE Bellucci-Kovacevic 3-4, ATP Montpellier in DIRETTA: Non si gioca nei rispettivi turni di battuta

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Sbaglia con un colpo impossibile di rovescio l’americano.15-15 Vincente di dritto lungolinea per l’italiano.0-15 Parte lo scambio masbaglia con il rovescio in costruzione.al servizio.4-3 Ancora Ace per. Letale col servizio il 26enne di New York in queste prime fasi di match.40-15 Altro gran servizio che non lascia scampo a.30-15 Servizio e dritto in lungolinea per.15-15 In rete il back di rovescio dicausa palla alta difficile da gestire.15-0con servizio e volée a rete di dritto.3-3 Perfetta parità, ace per.40-15 Rovescio a segno in lungolinea.30-15 Prende in mano il punto, non passa il recupero di dritto di.30-0 Gran rovescio in diagonale dal centro dopo un’altra seconda di servizio.