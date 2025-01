Gamberorosso.it - Legno, acciaio, cemento o terracotta: ecco cosa scegliere in base al vino che si vuole ottenere

L'uso della botte grande o della barrique nelle fasi di fermentazione o affinamento dei vini, per un'azienda vitivinicola, è determinante per definire lo stile e le caratteristiche di un prodotto. Nella storia della vitivinicoltura italiana, dal Piemonte al Veneto fino alla Sicilia, si è spesso assistito a forti scelte di campo tra i sostenitori dell'una o dell'altra, all'interno di grandi denominazioni. Ma quale contenitore è più adatto al? La domanda se la pone provocatoriamente il professor Vincenzo Gerbi, docente di Enologia all'Università di Torino, nell'ambito del Corso di Alta formazione Ildel Futuro: nuove competenze per nuovi scenari, organizzato sotto la direzione scientifica del professor Attilio Scienza da Gambero Rosso Academy e disponibile on demand sul sito del Gambero Rosso.