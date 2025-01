Dayitalianews.com - Le urla strazianti, poi il tragico ritrovamento: 16enne partorisce in casa un feto morto

Leggi su Dayitalianews.com

A Sesto San Giovani, comune di Milano, unaha dato alla luce tra le 4 mura domestiche unche è stato poi ritrovatonella notte tra il 29 e il 30 gennaio.IldelSecondo quanto trapelato finora il corpicino del neonato era avvolto in una coperta e adagiato dentro un secchio in un balcone di. L’allarme è stato dato dalla vicina diche, sentendo ledella ragazza, ha allertato l’1-1-2. Nell’appartamento si sono presentati i soccorritori dell’1-1-8 e i carabinieri, che inhanno trovato l’adolescente insieme alla madre.Il pm di turno della Procura di Monza ha disposto l’autopsia sul corpo del neonato, per poter risalire alle cause della morte. L’obiettivo è scoprire se si sia trattato di un aborto spontaneo oppure no.