Oasport.it - La Torre: “L’atletica ha svoltato: addio cultura dell’alibi. Doualla fuori da ogni parametro”

Leggi su Oasport.it

Antonio La, DT della Nazionale Italiana di atletica leggera, è stato ospite dell’ultima puntata di Run2U, trasmissione del canale YouTube di OA Sport, e si è soffermato sul team tecnico che lo affiancherà nel prossimo quadriennio: “È una squadra confermata nel suo impianto originario e che si è arricchita di altre competenze. Tilli mi affianca con la sua expertise, c’è la conferma di Roberto Pericoli come mio braccio destro e di Tonino Andreozzi che è la storia delgiovanile da anni. Ci sono inserimenti importanti come quello di Paolo Camossi che guida i salti dopo un’esperienza in Cina e la conferma di Chicco Leporati nel fondo. Stiamo cercando di portare queste competenze nel territorio, abbiamo un compito e non possiamo sprecare il capitale umano vastissimo che si è accumulato in questi anni“.