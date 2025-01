News.robadadonne.it - La storia di Sebastiano Notarnicola, rapito a 5 mesi e tornato alla famiglia biologica a 16 anni

Ladella piccola Sofia Cavoto, rapita da una clinica di Cosenza e per fortuna riportata subito ai genitori ha risvegliato ine in sua madre, Annamaria Desiati, ricordi pieni di terrore e di ansia. Vi raccomandiamo. Chi è la coppia accusata di averuna neonata di un giorno a Cosenza È accadutoclinica Sacro Cuore della città calabrese. La piccola è stata ritrovata poche ore dal rapimento in ospedale, mentre i sequestrat., infatti, vennead appena cinquee mezzo da una donna che non poteva avere figli, vivendo con lache lo aveva preso fino ai suoi 12, nascosto al mondo per non far scoprire che Hermann – il nome che gli avevano dato – era in realtà proprio quel bambino, sottratto a una coppia milanese il 20 aprile del 1978.