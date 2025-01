Ilfattoquotidiano.it - La Procura Federtennis indaga sul presidente Binaghi per critiche al Coni e a Malagò: la segnalazione partita da Giuliano Amato

Lafederale della(Fitp) ha aperto un fascicolo di inchiesta sul suo stesso, Angelo, per presunte dichiarazioni lesive nei confronti dele del suoGiovanni. Le affermazioni risalgono al novembre scorso e l’inchiesta è stata aperta dietro impulso deltore generale dello Sport, Ugo Taucer, a seguito delladel Garante del Codice di Comportamento,: “Il Garante del Codice di Comportamento sportivo, prof., in data 21/11/2024 – recita una nota del– ha segnalato altore Generale dello sport, Ugo Taucer, e altore federale falla FITP, un articolo di stampa del 16/11/2024 relativo a dichiarazioni deldella FITP, Angelo, nel cui contenuto potrebbero esserci profili rilevanti per le vostre competenze”.