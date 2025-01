Lortica.it - La danza dello stormo e il commovente ultimo battito d’ali

Gli stormi. Ombre vive che attraversano il cielo,ndo in un’armonia perfetta, che sa di vento e libertà. Ogni volta che si alzano in volo, creano figure che sembrano parlare una lingua antica, segreta, come se il cielo fosse una tela su cui disegnare l’infinito. Sono compatti, uniti, un flusso di energia che si muove insieme, dove ognuno trova il proprio posto in un equilibrio misterioso e fragile. Eppure, basta uno sguardo più attento per notare qualcosa che spezza quella perfezione: l’. L’uccellino che resta indietro, che fatica a tenere il passo, che sembra portare sulle sue piccole ali il peso dell’intero cielo.In qualsiasi luogo del mondo, gli stormi parlano di vita. Li si vede nei cieli sopra Melzo, un borgo che porta il respiro dei ricordi e del tempo, o nei paesi tropicali, dove i colori vibranti dei pappagalli Ara dipingono l’aria di sfumature che sembrano rubate a un arcobaleno.