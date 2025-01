Sololaroma.it - Il quinto posto in Champions dipende dalla Roma: la situazione

Questa sera lascenderà in campo con la responsabilità di tenere vive le speranze del calcio italiano in Europa. Non si tratta solo di una semplice qualificazione, ma di una partita che potrebbe influire direttamente sulla corsa ai due posti extra inLeague per la Serie A.Turno europeo amaro per l’Italia La serata europea di ieri non è stata particolarmente fortunata per le squadre italiane. Le due formazioni che avrebbero potuto blindare il passaggio agli ottavi diretti, Milan e Atalanta, non sono riuscite nella missione. Al contrario, la Spagna ha portato a casa un risultato prezioso, grazie alle vittorie di Real Madrid e Atletico Madrid, guadagnando terreno nel ranking UEFA. Sia la Serie A che la Liga hanno perso una squadra: il Bologna, nonostante gli ultimi due risultati positivi ottenuti contro Borussia Dortmund e Sporting Club, e il Girona.