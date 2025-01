Ilfattoquotidiano.it - Hamas libera la soldatessa Agam Berger. I rilasci di Arbel Yehoud e Gadi Mozes davanti alla casa di Sinwar

Laisraelianain mezzo alle rovine e i palazzi distrutti, mentre le civilialle rovine dell’abitazione che fu di Yahva, a Khan Younis.a scelto luoghi simbolo per il nuovo scambio di ostaggi con Israele nell’ambito dell’accordo che èbase della tregua.La militare è stata consegnataCroce Rossa a Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza, le altre due donne invece sono ancora nelle mani dei guerriglieri ma sono terminati i preparativi per il loroo. Non è chiaro dove verranno, invece, consegnati i cinque ostaggi thailandesi, forse a Beit Lahia.Prima dellazione,è stata fatta salire su un palcoad una folla riunita per l’occasione, come per i precedenti. Vestita con una tuta verde che richiama la divisa Idf, sottolinea il Times of Israel, circondata da uomini diarmati e con il volto coperto, la giovane ha salutato con un gesto della mano la folla prima di essere accompagnata al mezzo della Croce Rossa venuta a prelevarla.