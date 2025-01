Game-experience.it - GTA 6 verrà venduto in due edizioni diverse, una completa ed una solo multiplayer, per un insider

Secondo un noto, Rockstar Games e Take-Two Interactive potrebbero adottare una strategia commerciale inedita per GTA 6, vendendo il gioco con duedistinte. Una versione includerà sia la campagna single-player che ilonline, ponendosi di conseguenza come, mentre l’altra offrirà esclusivamente l’esperienza online, componentequesta venduta separatamente fin dal lancio.Questo modello rappresenterebbe una novità per il franchise, con team di sviluppo e publisher che si ispirerebbero di conseguenza a quanto già fatto con Red Dead Redemption 2, ma con un’importante differenza: il comparto online sarebbe disponibile immediatamente, senza ritardi.A condividere questa informazione è stato Tez2 su GTAForums, con il leaker che ha aggiunto che l’obiettivo di questa scelta potrebbe essere duplice.