Fiumicino ha il suo giornale | arriva La Provincia

, 30 gennaio 2025- Lunedì 3 febbraio, alle 17.30, verrà presentato, presso l’Aula consiliare del comune, il nuovo quotidiano “Ladi”, dedicato alla città e al comprensorio, fino a Civitavecchia.Il lancio della nuova edizione coincide con i 20 anni del quotidiano, “La”. Sarà un’occasione per conoscere il progetto, incontrare la redazione e scoprire i piani editoriali.Ilsarà in tutte le edicole del territorio a partire dal 4 febbraio 2025. L’evento è aperto alla cittadinanza. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.