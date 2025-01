Thesocialpost.it - Fabrizio Corona accusa Chiara Ferragni: “Hai sempre tradito Fedez, anche con Achille Lauro”

Leggi su Thesocialpost.it

Non si arresta il flusso di dizioni che nelle ultime ore ha riportato al centro del dibattito. Dopo il racconto di, che nel suo format “Falsissimo” ha ripercorso la loro storia e rivelato che il rapper sarebbe stato innamorato di un’altra donna già prima del matrimonio,ha affidato a Instagram la sua versione dei fatti. Nel suo lungo intervento, ha confermato i tradimenti dell’ex marito e ha condannato la sua complicità connel rendere tutto pubblico.Leggirinviata a giudizio per il PandoroGate:ta di truffa aggravataLa replica diNel suo post,ha spiegato il motivo del suo silenzio fino a ora: “Sono stata zitta perché volevo girare pagina senza rimuginare sul dolore subito e perché ho due figli che sentiranno tutto quello che i loro genitori dicono l’uno dell’altro e soffriranno per certe dizioni”.