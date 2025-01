Ilrestodelcarlino.it - Ettorino, esempio di quei forlivesi da celebrare

Alla fine degli anni ‘80 o primi anni ‘90, non ricordo la data esatta, il Comune promosse, coinvolgendo l’ufficio stampa di cui allora facevo parte, una campagna per sollecitare comportamenti corretti in occasione delle nevicate. E allora Mario Vespignani pensò di contattare Ettore Nadiani, artista affermato e con un passato da valente grafico e illustratore (i due erano molto amici e si stimavano a vicenda), per ideare un manifesto (a proposito: quest’anno ricorrono anche i 10 anni dalla morte di Vespignani, poeta, scrittore nonché decano dei giornalisti romagnoli). Nadiani dopo poco ci portò un bellissimo bozzetto e noi (io e Mario Vespignani) procedemmo con la stampa delle solite 200 copie. Il manifesto ottenne subito un unanime apprezzamento, e di questo ce ne accorgemmo dal crescente numero di richieste da parte di circoli, associazioni, quartieri, ecc.