Disinformazione: paradossi e sfide della verità nell'era digitale

Laè, oggi, il principale campo di battaglia dove laviene manipolata per proprio interesse la cui motivazione non è solamente economica, ma anche politica.Chi controlla la narrazione, influenza le decisioni e, in ultima analisi, plasma il futuro perché plasma le coscienze sempre più fragili.La pandemia da Covid-19 ha avuto un potente impatto sulla collettività e ne ha evidenziato la grande fragilità e la grande difficoltà di distinguere il vero dal falso. Ma lanon è solo un problema di diffusione virale: intrappola le società, rendendo difficile la comprensione e la gestionerealtà.Il ruolo dei social media nella società moderna: il nuovo campo di battagliasocietà modernaUno degli aspetti più sorprendentiè che tentare di correggerla può, paradossalmente, rafforzare le false credenze.