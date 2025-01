Cinema Moscerine Film Festival | aperta la sfida per registi under 12

Leggi su Ildenaro.it

Aperto il bando di gara della quarta edizione del, il primo e unicodiinteramente realizzato e dedicato a12. Come ogni anno, la partecipazione è assolutamente gratuita e i cortometraggi dovranno essere inviati entro l‘8 aprile. Dal 5 all’11 maggio infatti torna a Roma il, una manifestazione dove ile i bambini sono i protagonisti e l’inclusione è “di casa”. Un’occasione preziosa dedicata a tutte le bambine e i bambini12 per diventare dei veri e propri. Anche per il 2025 si confermano le tre sezioni di gara. La categoria “12” è il cuore del: a concorrere saranno cortometraggi a tema libero della durata massima di 15 minuti. Nella categoria “Focus scuole” saranno proiettati i lavori, di massimo 15 minuti, realizzati dai bambini con professionisti e insegnanti sia all’interno delle scuole che in laboratori didattici.