Champions League | il Milan cade a Zagabria 2-1

(Croazia), 29 gennaio 2025 – Dopo cinque successi di fila, si interrompe la striscia di vittorie delche perde 2-1 in casa della Dinamodi Cannavaro (comunque eliminata) e fallisce l’obiettivo di entrare tra le prime otto della classifica, trovandosi costretto a disputare i playoff per agguantare un posto agli ottavi di. A indirizzare la serata un primo tempo da incubo dei rossoneri, che hanno iniziato la gara giocando in maniera troppo passiva e subendo il gol di Baturina per un grave errore di Gabbia. Al 39’, poi, la pioggia sul bagnato: il secondo giallo comminato a Musah che ha così lasciato i suoi in dieci per tutta la ripresa in cui ilha però rialzato la testa pareggiando i conti con Pulisic al 53’. Un pari durato però appena 7’ perché al 60’ l’ex Fiorentina Pjaca ha riportato definitivamente in vantaggio una Dinamo poi capace di proteggere il risultato al cospetto di una cui è stato revocato un rigore inizialmente concesso e che nel finale non è più riuscito a pungere nonostante un buon forcing offensivo.