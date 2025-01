Bergamonews.it - Caso Almasri e Meloni indagata, Gori: “La premier si offende ma il Governo non dice la verità”

La presidente del Consiglio Giorgiadalla Procura di Roma per peculato e favoreggiamento sul, il comandante libico accusato di crimini contro l’umanità dalla Corte dell’Aja arrestato e poi rilasciato e riaccompagnato a Tripoli su un volo di Stato. “Non sono ricattabile, non mi faccio intimidire. Vado avanti senza paura”, ha detto lain un video diffuso sui social per dare la notizia.Iscritti anche i ministri della Giustizia Nordio e dell’Interno Piantedosi e il sottosegretario Mantovano.e i ministri hanno deciso di nominare come unico legale l’avvocata Giulia Bongiorno. L’iniziativa della Procura nasce da un esposto dell’avvocato Li Gotti, già parte civile nel processo per Piazza Fontana e legale della famiglia Calabresi, sottosegretario delProdi, poi con Italia dei valori, che sottolinea: “Ho fatto una scelta giudiziaria, non politica”.