Ilgiorno.it - Angelica Montini, chi è la giovane stilista (fidanzata) considerata il vero amore di Fedez

Non c’è giorno che non si parli dell’ex coppia scoppiata più famosa d’Italia: i Ferragnez, acronimo ormai superato del matrimonio trae Chiara Ferragni. Il sodalizio amoroso più patinato, instagrammato e probabilmente invidiato d’Italia, certamente per la capienza delle case e dei conti in banca, ma anche per l’immagine positiva costruita attraverso il sapiente uso dei social media. Un’immagine prima offuscata dai guai personali e poi squarciata dalla fine traumatica, almeno per il pubblico, della love story. Che una relazione tra giovani e ricchi vip finisca è quasi dato per scontato, nessuno se ne sorprende più di tanto, ma cosa diversa è scoprire che dietro l’apparenza ci fosse già da molto tempo rabbia, dolore e tradimento. A rafforzarne l’impressione ci ha pensato lo “specialista” Fabrizio Corona rivelando, nel suo nuovo format Falsissimo, la lunga relazione extra-coniugale tra il rapper e la milanese