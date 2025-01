Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, si riprende il posto in avanti col Benfica? Titolare o no: a cosa pensa Thiago Motta per l’ultima gara del girone

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, il serboo no questa sera contro il? Ecco aper la sfida di Championsattesa questa sera dalla sfida di Champions League dell’Allianz Stadium contro il, ultimo appuntamento del. Bianconeri a caccia dei tre punti per sperare ancora in una qualificazione diretta agli ottavi di finale.Contro i portoghesi dovrebbersi ildaDusan, vista anche l’indisponibilità di Kolo Muani per la sfida. Il serbo, dopo tre panchine consecutive, è pronto a tornare dal primo minuto, con l’obiettivo di zittire le critiche degli ultimi tempi.Leggi suntusnews24.com