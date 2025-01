Anteprima24.it - Truffe agli anziani, denunciato nelle Marche un ventiseienne residente a Battipaglia

Tempo di lettura: < 1 minutoI militari della Stazione Carabinieri di Monte San Giusto, a conclusione di una complessa attività di indagine, hannoall’Autorità Giudiziaria un 26 enne, nato in Ucraina, maa Battipa, disoccupato, per il reato di truffa ai danni di un anziano. Le indagini sono state avviate nell’ottobre 2024, quando l’uomo 76enne,a Monte San Giusto, ha sporto querela presso quella Stazione Carabinieri. La vittima ha dichiarato ai militari di aver ricevuto sul proprio cellulare un messaggio, attraverso il quale, l’interlocutore spacciandosi per il figlio, lo ha indotto ad effettuare due bonifici per la somma complessiva di 1.937 euro su due distinti conti correnti. L’attività di indagine bancaria mirata ai flussi finanziari scaturiti dai bonifici e dall’esito di quelle telematiche condotte ha permesso di identificare del giovane quale responsabile della truffa.