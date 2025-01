Ilrestodelcarlino.it - Spal, l’ingenuità costa cara: due turni a Haoudi

Nervosismo e frustrazione. La sconfitta di Carpi ha fatto saltare i nervi alla squadra di Dossena, che in seguito alle espulsioni rimediate da Daniele Mignanelli per doppia ammonizione e Hamzadopo il triplice fischio si ritrova a dover fare i conti con due due giocatori importanti squalificati in vista dello scontro diretto di sabato prossimo col Milan Futuro. Per fortuna il terzino sinistro se la caverà con un turno di stop, anche se il siparietto coi tifosi biancorossi mentre abbandonava il campo si poteva risparmiare. A questo proposito, il giudice sportivo gli ha inflitto un’ammenda di 500 euro "per avere tenuto una condotta non corretta, raggiungendo la recinzione del recinto di gioco nella parte adiacente al tunnel che conduce agli spogliatoi e avvicinandosi ai sostenitori avversari rivolgendogli gesti e parole, oltre colpire la parte superiore del tunnel con due pugni".