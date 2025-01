Ilfattoquotidiano.it - “Ronde per la ricreazione, videosorveglianza e ispezioni a sorpresa dei Carabinieri”: polemica per la circolare della scuola a Manerbio

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

organizzate, porte chiuse, uso dei bagni vietato,e segnalazioni anonime. Non sono le regole di una caserma, ma quelle stabilite per lada Paola Bonazzoli, la dirigente dell’istituto “Pascal Mazzolari” di, in provincia di Brescia. Il 14 gennaio scorso, infatti, la preside ha firmato la274 avente come oggetto: provvedimenti straordinari per lo svolgimentopausa didattica. Decisioni che Bonazzoli spiega nella comunicazione di aver dovuto prendere “a seguito di diversi episodi spiacevoli che continuano a verificarsi nel plesso”. Non solo. La dirigente sottolinea di essere arrivata a tali scelte dopo aver udito gli studenti, i docenti ed il Consiglio d’Istituto. Iniziative che, tuttavia, stanno facendo discutere e che vengono contestate dal Sindacato di Base che in queste ore ha inviato una lettera di diffida alla professoressa Bonazzoli.