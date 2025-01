Movieplayer.it - Pirati dei Caraibi: la reazione di Orlando Bloom alle frasi di Keira Knightley sul franchise

Leggi su Movieplayer.it

L'attrice inglese aveva manifestato il proprio disagio per il lavoro nella saga Disney in cui recitò con Johnny Depp.ha pubblicamente sostenuto la collega, dopo le dichiarazioni dell'attrice sulla difficoltà che visse nel gestire le reazioni negative alla sua performance indei. Intervistato da Entertainment Weekly,ha confessato che, nonostante la sua esperienza sia stata positiva, può comprendere i sentimenti contrastanti provati daall'epoca della lavorazione. L'appoggio di"È stato un periodo davvero importante, che ora sembra quasi appartenere ad un'altra vita" ha spiegato l'attore "Ma è stato sicuramente qualcosa di unico, e sono sempre grato per quell'esperienza". Tuttavia,sostiene di comprendere lo stato .