Oasport.it - Pattinaggio artistico, Gubanova e Petrokina duellano agli Europei. Gutmann e Pezzetta ci provano per le medaglie

Anastasiiae Niinahanno dato vita a un avvincente duello nello short program femminile2025 di, incominciati oggi sul ghiaccio di Tallinn (Estonia). Testa a testa risolto per appena cinque centesimi in favore della georgiana, che è stata premiata con 68.99 (37.31 per la parte tecnica e 31.68 per i components) contro il 68.94 della padrona di casa (68.94, 37.45+31.49).La 22enne nativa di San Pietroburgo, allenata da Evgeni Rukavitsin, si è presentata a questa rassegna continentale per cercare di migliorare il secondo posto dello scorso anno e replicare il successo di due anni fa.si è distinta sulle note di Money Money Money degli ABBA ed è riuscita a prevalere di misura sulla 20enne, capace di esaltarsi di fronte al proprio pubblico sulla musica di Soldier.