Calciomercato.it - Nicolato: “Carnesecchi di altissimo livello, Tonali da Premier”. Poi il ‘messaggio’ per Bove | ESCLUSIVO

Leggi su Calciomercato.it

Da Calafiori a Kean e Cambiaso, le parole dell’attuale CT della Lettonia a Ti Amo Calciomercato.it programma in onda sul nostro canale YoutubeOggi ‘Ti Amo Calciomercato.it’ ha avuto come ospite Paolo, l’ex selezionatore dell’Under 21 attualmente commissario tecnico della Lettonia. Con lui abbiamo parlato di tanti calciatori che, nel passato recente, sono stati alle sue dipendenze nelle varie under azzurre che lui ha guidato.Da, parla il CT della Lettonia– Calciomercato.it: “portiere di”Siamo partiti da, nel qualedice di aver “sempre visto un portiere difin da quando ero giovane. L’ho fatto debuttare in Under 21, l’ho fatto debuttare in Under 19, in Under 20 – ha sottolineato – Insomma, è un ragazzo che ha qualità che sono innegabili e ci è voluta solo l’opportunità ed il tempo.