Next Gen AI: il futuro dell'intelligenza artificiale nell'educazione

Gen AI è la prima grande iniziativa nazionale dedicata all’Intelligenzaapplicata alla formazione. L’evento, che si svolgerà a Milano presso il MiCo – Centro Congressi dal 31 gennaio al 3 febbraio 2025, rientra nell’ambito delle azioni del PNRR per lo sviluppo di nuove competenze e linguaggi. Riunirà un centinaio di esperti di AI che si confronteranno con studenti e docenti per esplorare il ruolonei processi educativi e nella vita quotidiana. Il programma dell’eventoGen AI L’evento si suddivide in due fasi principali: Prima fase (dal mattino di sabato 1 febbraio alla mattina di domenica 2 febbraio): si svolgeranno 24 sessioni di approfondimento, ciascuna della durata di 90 minuti. Ogni sessione avrà un titolo specifico, un format di conduzione e un panel di esperti altamente qualificati.