Mister Movie | Ryan Gosling sarà davvero il nuovo Ghost Rider Marvel?

Ryan Gosling sarà davvero il nuovo Ghost Rider Marvel?

L’attesa per vederenelCinematic Universe potrebbe presto finire. Secondo indiscrezioni sempre più insistenti,sarebbe in trattative per interpretare il celebre Spirito della Vendetta.nel MCU:pronto a infiammare gli schermi?L’attore canadese, noto per film come “La La Land” e “Blade Runner 2049”, aveva già manifestato il suo interesse per il personaggio. La sua interpretazione potrebbe dare nuova vita a, portandolo su un livello di popolarità mai raggiunto prima.I see a lot of talk aboutand yeah it’s actually happening. No idea about a solo project or Midnight Sons or whichit is but the plan is to introduce him in a big role in Doomsday pic.twitter.com/DTDkAsnPBt— Apocalyptic Horseman (@ApocHorseman) January 27, 2025Un futuro nel MCULe voci su un possibile arrivo dinell’MCU si fanno sempre più insistenti.