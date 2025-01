Thesocialpost.it - Milano, rapito a 5 mesi da una donna: Sebastiano ritrova la sua famiglia biologica a 16 anni

Leggi su Thesocialpost.it

Sottratto ai suoi genitori biologici quando aveva solo cinqueNotarnicola ha vissuto per dodicicon una coppia che lo teneva nascosto. Lache lo rapì, non potendo avere figli, lo chiamò Hermann e, insieme al marito, gli offrì un’infanzia lontana dal mondo per nascondere che quel bambino dai capelli rossi era in realtà figlio di Annamaria Desiati e GiovNotarnicola, una coppia milanese.Leggi anche: ITALIA – Bimbo ricoverato per influenza, ma è tragedia: cosa gli è successo, atroceLa svolta nella sua storia avvenne quandofu mandato in collegio, dove una sua foto venne pubblicata su un settimanale distribuito nelle parrocchie. Grazie a quell’immagine, una cugina del padre biologico lo riconobbe e avvisò la.Il rapimentoracconta a Fanpage.