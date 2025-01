Liberoquotidiano.it - Meteo, la previsione da brividi di Giuliacci: ecco quando arriva il vero inverno, Italia al gelo

Occhio al, le previsioni cambiano rapidamente e in peggio. Siamo ormai ai giorni della merla e di fatto il freddo, le piogge e ilsi fanno sentire su buona parte del Paese. A spiegare che cosa ci attende nei prossimi giorni è il colonnello Marioche su.it afferma: "Sta per chiudersi la parentesi di clima mite, quasi primaverile, che ha caratterizzato gli ultimi giorni, durante i quali le temperature hanno fatto registrare valori di alcuni gradi al di sopra della norma in gran parte del Paese. Questo però non significa che stia perre il, perché le temperature, nei prossimi giorni, si limiteranno a tornare sui valori normali per fine gennaio: quindi freddo nella norma, senza quei picchi da far battere i denti. Tuttavia, l'arrivo del, quello fatto die neve a quote molto basse, potrebbe essere solo rimandato di poco".