Meloni dopo il caso Almasri: "L'impegno prosegue" e interviene anche la sorella Arianna

La premier è indagataNelle ultime ore, il nome di Giorgiaè stato inserito nel registro degli indagati per ilAmasri. Nelle ultime ore, così ha voluto chiarire la sua posizione lasciando un breve commento su X.«Il nostro impegno per difendere l’Italia proseguirà, come sempre, con determinazione e senza esitazioni. Quando sono in gioco la sicurezza della Nazione e l’interesse degli italiani, non esiste spazio per passi indietro. Dritti per la nostra strada».A suo carico le accuse di favoreggiamento e peculato,la denuncia dell’avvocato Luigi Li Gotti. In difesa della Premier è intervenutala.«Avantimia, sei il nostro orgoglio. Anni di vergogna, derisione rassegnazione. Poi l’Italia rialza improvvisamente la testa. Fiera, rispettata, ascoltata, guardata come un modello».