Marvel's Spider-Man 2, Sony pubblica il trailer della versione PC e condivide tutti i dettagli

ha rilasciato ilPC di-Man 2, così da celebrare il lancio ormai imminente del gioco.Difatti dopo il grande successo su PlayStation, il titolo di Insomniac Games arriva su PC nella giornata di domani, il 30 Gennaio 2025, con una serie di miglioramenti pensati per sfruttare le potenzialità dell’hardware più avanzato. Sviluppato in collaborazione con Nixxes Software, il gioco permetterà ai giocatori di vivere le avventure di Peter Parker e Miles Morales in un mondo ancora piùato e realistico.Come riportato sul PlayStation Blog, tra le novità principali spicca il ray tracing avanzato con opzioni personalizzabili, che migliorano riflessi, ombre e ambient occlusion.-Man 2 offre inoltre il supporto per monitor ultra-wide con formati fino a 48:9 per chi utilizza configurazioni multi-schermo.