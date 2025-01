Ilrestodelcarlino.it - Lo storico ristorante Diana di Bologna vicino alla vendita

, 29 gennaio 2025 – La trattativa c’è, ma la cessione non è ancora ufficiale. Stefano Tedeschi, arrivato a 70 anni, ammette che sta lavorando per vendere lo. Un’istituzione in città che ha ospitato bolognesi amanti della cucina tradizionale, ma anche tantissimi vip, come Lucio D. Tedeschi che è anche presidente della Fortitudo, in verità, è tanto tempo che sta vagliando proposte per cedere il locale che oggi ha l’ingresso in via Volturno. “Finché non firmo dal notaio preferisco mantenere il riserbo. in tanti mi hanno fatto proposte. Ora, sì, c’è un trattativa, ma se andrà a buon fine ci vorrà ancora un mese o due per concludere il passaggio di proprietà”, racconta. Il patron del ‘’ – che quando riaprì il tempio della tradizione petroniana, dedicò il nuovo corso al suocero Ivo Galletti, fondatore dell’Alcisa e titolare del locale, scomparso nell’agosto 2020 – preferisce la cautela.