L’eredità degli hikikomori 5 anni dopo il Covid La terapista | Una condizione di profonda sofferenza ecco come io ne sono uscita

Tra le scorie che la pandemia daha lasciato non cile immancabili polemiche sui vaccini, ma anche condizioni sociali delicatequella dei cosiddetti, la: “Ho vissuto un anno di reclusione,si supera e cosa consiglio” (Notizie.com)Sebbene questo termine trovi radici in tempi precedenti ai lockdown, con le chiusure il fenomeno si è radicato in moltissimi giovani anchela riapertura totale. Si tratta di una volontaria esclusione sociale che parte dalla ribellione della gioventù giapponese alla cultura tradizionale di un Paese rigido. In occidente ha abbracciato un significato affine ma non sempre legato a imposizioni familiari.Uno studio del Centro nazionale dipendenza e doping dell’Iss (l’Istituto Superiore di Sanità) lo scorso aprile ha svelato che nel nostro Paese ci66mila hikokomori, con un picco tra i ragazzi tra gli 11 e i 13