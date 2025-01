Formiche.net - La Serbia è vicina alle elezioni anticipate? Cosa sta succedendo

Leggi su Formiche.net

Tra dieci giorni lasaprà se sarà necessario andare a. Lo ha detto in un discorso al Paese il presidente Aleksandar Vucic, dopo le dimissioni del capo del governo Milos Vucevic, giunte a causa della imponente mobilitazione su tutto il territorio nazionale a seguito dell’incidente alla stazione ferroviaria della città di Novi Sad, lo scorso autunno, che causò la morte di 15 persone. Da quel momento i mancati controlli e l’ampia corruzione sono stati gli argomenti che cittadini e studenti hanno portato in piazza per manifestare tutto il proprio disagio contro l’attuale governo.Qui BelgradoStrade bloccate, raduni di massa, striscioni e cori contro l’esecutivo con momenti di alta tensione hanno caratterizzato gli ultimi due mesi nel Paese, per questa ragione il premier ha deciso di fare un passo indietro al fine di provare a rasserenare gli animi.